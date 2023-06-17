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Один человек погиб и один пострадал после обстрела Ясиноватой со стороны ВФУ

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Фото: t.me/shevchenko_yas
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В результате обстрела Вооруженным формированиями Украины (ВФУ) Ясиноватой в Донецкой Народной Республике один человек погиб и еще один пострадал. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале градоначальника сообщении.

Также огнем украинских боевиков был поврежден детский сад № 5, сказано в публикации.

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Ранее этим же днем, 17 июня, украинские националисты выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. По данным властей, в результате пострадал одномесячный ребенок, также повреждены три дома на улице Жарова.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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