Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил понимание странами Африки истинных причин украинского конфликта
Мир
Переговоры Путина с делегацией из стран Африки по украинскому конфликту завершились
Общество
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 29
Политика
Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Пушилин оценил африканский мирный план по Украине
Мир
В СБ раскритиковали Байдена после заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал после обстрела Ясиноватой со стороны ВФУ
Политика
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
Мир
Путин представил проект стамбульского договора по Украине
Происшествия
Пять взрослых и пять детей погибли в ДТП на западе Казахстана
Экономика
Песков назвал ПМЭФ устоявшимся форматом для мировой экономики
Общество
Власти Омской области намерены построить новый аэропорт до 2028 года

Пять взрослых и пять детей погибли в ДТП на западе Казахстана

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятеро взрослых и пятеро детей погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на западе Казахстана. Об этом сообщает издание Kazinform со ссылкой на генерал-майора полиции Аяна Дуйсембаева.

Авария произошла накануне, 16 июня, около 21:30 на трассе Жанаозен – Кендерли в Мангистауской области.

Дуйсембаев подчеркнул, что в автомобиле Toyota, участвовавшем в аварии, находилось восемь человек, хотя по правилам в машине должно располагаться не более четырех человек.

«Водитель второго автомобиля в этом дорожно-транспортном происшествии — автомобиля Duster — получил предупреждение и был оштрафован за то, что месяц назад не пристегнул ремень безопасности», — сообщил также Дуйсембаев.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

В этот день сообщалось об еще одном ДТП: на трассе Нефтекамск – Калтасы в Башкирии столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan. В результате трое взрослых и один ребенок пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023