Пять взрослых и пять детей погибли в ДТП на западе Казахстана

Пятеро взрослых и пятеро детей погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на западе Казахстана. Об этом сообщает издание Kazinform со ссылкой на генерал-майора полиции Аяна Дуйсембаева.

Авария произошла накануне, 16 июня, около 21:30 на трассе Жанаозен – Кендерли в Мангистауской области.

Дуйсембаев подчеркнул, что в автомобиле Toyota, участвовавшем в аварии, находилось восемь человек, хотя по правилам в машине должно располагаться не более четырех человек.

«Водитель второго автомобиля в этом дорожно-транспортном происшествии — автомобиля Duster — получил предупреждение и был оштрафован за то, что месяц назад не пристегнул ремень безопасности», — сообщил также Дуйсембаев.

В этот день сообщалось об еще одном ДТП: на трассе Нефтекамск – Калтасы в Башкирии столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan. В результате трое взрослых и один ребенок пострадали.