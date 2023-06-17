Пять взрослых и пять детей погибли в ДТП на западе Казахстана
Пятеро взрослых и пятеро детей погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на западе Казахстана. Об этом сообщает издание Kazinform со ссылкой на генерал-майора полиции Аяна Дуйсембаева.
Авария произошла накануне, 16 июня, около 21:30 на трассе Жанаозен – Кендерли в Мангистауской области.
Дуйсембаев подчеркнул, что в автомобиле Toyota, участвовавшем в аварии, находилось восемь человек, хотя по правилам в машине должно располагаться не более четырех человек.
«Водитель второго автомобиля в этом дорожно-транспортном происшествии — автомобиля Duster — получил предупреждение и был оштрафован за то, что месяц назад не пристегнул ремень безопасности», — сообщил также Дуйсембаев.
В этот день сообщалось об еще одном ДТП: на трассе Нефтекамск – Калтасы в Башкирии столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan. В результате трое взрослых и один ребенок пострадали.