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Путин указал на право РФ признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
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В украинском Кременчуге на предприятии произошла утечка аммиака

Дмитрий Песков о стратегической безопасности

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