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Власти Омской области намерены построить новый аэропорт до 2028 года

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Власти Омской области намерены построить новый аэропорт Омск-Федоровка до 2028 года. Об этом рассказал в субботу, 17 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Виталий Хоценко.

По его словам, сейчас аэропорт находится в городе. Проектом предусмотрен его перенос на 30 км от центра Омска.

«Планируем до 2028 года проект реализовать. Самая ближайшая задача — выйти на концессионное соглашение. По-хорошему, должны сделать это еще до конца года», — цитирует его ТАСС.

В конце 2021 года проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предложил включить проект аэропорта Омск-Федоровка в «лист ожидания». В список попадают объекты, успешно прошедшие ранжирование, но не обеспеченные финансированием.

На строительство аэропорта из федерального бюджета необходимо более 16 млрд рублей. Полная его стоимость — 36 млрд рублей.

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За четыре дня в форуме приняли участие 17 тыс. человек из 130 стран

Основной причиной строительства нового аэропорта названа безопасность жителей города, так как действующий аэропорт Омск-Центральный находится в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек. Кроме того, авиаузел накладывает ограничение на строительство в целом ряде городских зон.

Ранее в субботу первый вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков рассказал на ПМЭФ, что в Омской области планируется расширить территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард». Решение о ее создании было одобрено в 2020 году постановлением правительства РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 17 июня. Тема мероприятия в этом году: «Новый мир — новые возможности».

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