Путин отметил, что развивающиеся страны получили 3% вывезенного с Украины зерна

Из украинских портов вывезли 31,7 млн т сельхозпродукции, из этого количества только 3% пошло в развивающиеся страны. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств.

Он отметил, что по состоянию на 15 июня из украинских портов при содействии России и Турции вывезено 31,7 млн т сельхозпродукции.

«В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тыс. т из 31,7 млн [т]. Это всего 3,1%», — обратил внимание президент.

Путин добавил, что, по мнению Москвы, поставки украинского зерна не решают проблему голода. «Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так», — отметил он.

Накануне африканская делегация уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мирная инициатива стран Африки по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.