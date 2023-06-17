Путин подчеркнул открытость РФ к диалогу с выступающими за мир странами

Путин подчеркнул открытость РФ к диалогу с выступающими за мир странами

2023-06-17 19:03:41

2023-06-17 19:03:41

2023-06-17 19:03:41

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