В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны боевиков Украины одномесячный ребенок получил ранения. Об этом 17 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По его словам, во время обстрела были повреждены также три дома на улице Жарова.

Ранее в этот день украинские националисты выпустили 15 ракет по Горловке из реактивных систем залпового огня.

В ночь на 17 июня ВСУ также выпустили по Горловке пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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