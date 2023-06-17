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IT-эксперт назвал признаки наличия вирусов и прослушки на смартфоне

IT-эксперт Закарян: посторонние звуки при разговоре являются признаком прослушки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Посторонние звуки во время телефонного разговора могут говорить о том, что телефон прослушивается. Об этом 17 июня заявил IT-эксперт, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

По его словам, самыми распространенными признаками наличия прослушивания устройства или заражения телефона являются посторонние звуки во время разговора. Еще одним признаком может служить быстрая разрядка батареи устройства. О том, что на устройстве есть вредоносная программа, по словам Закаряна, может говорить и самопроизвольное включение экрана.

«Значительно более медленная работа всех функций и приложений на смартфоне, не соответствующая объему оперативной памяти и его загруженности файлами, — тоже повод задуматься и выяснить причину такого поведения устройства. Возможно, в этом виноват вирус, потребляющий большую часть оперативной памяти», — сообщил Закарян Lenta. Ru.

Он отметил, что быстрый расход мобильного интернета тоже может свидетельствовать об отправке данных с телефона посторонним: по мнению эксперта, может оказаться так, что мобильный интернет уходит на отправку данных с телефона злоумышленникам.

Закарян посоветовал также не хранить в отдельных файлах или заметках на телефоне номера и пин-коды карт, а также пароли от аккаунтов в соцсетях.

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Закарян 14 мая также назвал команды, которые помогут выявить прослушку на телефоне. По его словам, на iOS и Android можно ввести команду #21# и нажать вызов. Если в ответе системы будет указано, что подозрительная активность не выявлена, то серьезных оснований для опасений нет. Еще одна из таких команд для IOS — #62#, с ее помощью можно узнать об активированной переадресации на устройстве.

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