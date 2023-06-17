Forbes узнал о планах Киева получить $400 млрд для превращения в энергохаб Европы

Украина презентует в Британии план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года. Для реализации программы Киеву необходимо $400 млрд, пишет Forbes.ua.

«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз. В энергетику будет инвестировано более $400 млрд», — говорится в материале.

Киев, в частности, планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо.

При этом, согласно планам украинских властей, угольные теплоэлектростанции надо «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. Согласно программе, добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 млн т в год, а экспорт газа составит 66 млрд куб. м.

Кроме того, объемы нефтепереработки на Украине в случае осуществления проекта должны вырасти до 11 млн т, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем ранее, в мае, председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о сложном летнем сезоне для энергосистемы Украины.

В том же месяце замминистра энергетики страны Николай Колесник сообщил, что запасы топлива на Украине достигли критической отметки.