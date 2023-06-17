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Участники делегации ЮАР прибывают в Константиновский дворец на встречу с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участники делегации стран Африки прибывают в Константиновский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Корреспондент «Известий» Николай Иванов в субботу, 17 июня, показал кадры с места события.

В русский Версаль — именно так называют дворец на берегу Финского залива — африканская делегация приехала после визита в Киев, где президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг любые мирные инициативы, передает журналист. При этом его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул тогда необходимость завершить украинский конфликт путем диалога.

Как накануне рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в субботу делегация изложит видение мирного урегулирования ситуации на Украине российскому лидеру. Пресс-секретарь главы государства также не исключил двусторонние контакты глав РФ и ЮАР.

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Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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