Российские военные уничтожили украинский Ми-24 в ДНР

Российская авиация за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-24, сообщил 17 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией <...> в районе города Краматорск <...> сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Он также добавил, что за минувшие 24 часа были уничтожены 16 украинских беспилотников.

Ранее, 15 июня, российские зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8 на херсонском направлении. Отмечается, что вертолет был сбит на расстоянии 7 км от линии обороны подразделения из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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