Хорошие новости ПМЭФ-2023

Дискуссия ПМЭФ о развитии экономики в этом году явно повернулась в сторону учета интересов и потребностей людей. Забота о будущем сограждан позиционировалась как фактор успешной экономики и стала сквозной темой большинства сессий. Стоит отметить, что это не самый распространенный случай для международных событий такого уровня. Даже если судить по мероприятиям форума прошлых лет, то на первый план в лучшем случае выходили темы человеческого капитала или экологии.

Поэтому вот первая хорошая новость ПМЭФ. Профессионалы в сфере развития городов и территорий — это и урбанистика, и вопросы разных налоговых, промышленных и технологических подходов — теперь воспринимают социальную и экономическую сферу как единое целое, а в центре стоят человек и его потребности в комфорте и безопасности.

Например, если интересы страны разворачиваются на Восток, то на этом пути не только происходит масштабирование грузоперевозок и развитие логистических хабов и мультимодальных транспортных цепочек. Теперь речь и о том, каким образом это может расширить возможности для роста уровня российских городов. Красноярск поднимает вопросы поиска новых дополнительных кластеров общественного и экономического развития. Северобайкальск говорит, что логистический и инженерный хаб на Байкале можно дополнить функцией экотуризма и центра развития компетенций. Дальний Восток развивает экополисы на Сахалине. Люди не могут только работать и отдыхать — у их пространств должны возникать дополнительные функции, что обязательно следует учитывать в мастер-планах развития территорий.

Каждый регион и город — это уникальная история становления и развития. Например, Северный Кавказ ставит на сервисную экономику и малые производства. И забота о рабочих местах не может сводиться к тому, что есть места для кассира или социального работника. Оказалось, что без поддержки разных малых производственных бизнесов Юг России не сможет решить задачу построения интересной среды для жизни местных сообществ. Одно дело — ремонт набережных и туристические тропы, другое — развитие инфраструктуры для постоянного, местного населения.

И вот вторая хорошая новость ПМЭФ — большинство российских государственных и общественных институтов готовы участвовать в развитии самых разных территорий и поселений. Речь не только про модель Иннополисов как спутников городов или «перезапуск» моногородов. Те же исторические районы Твери или Иваново невозможно переосмыслить и обустроить по модели столичных Хамовников — нет такой экономики. Реновация и реконструкция дают стоимость квадратного метра на выходе выше любых рыночных значений. Но для регионов готов действенный набор инструментов для поддержки такой работы с учетом ее «нерыночного» характера. Где-то этим механизмом может стать федеральная программа, где-то — интерес госкорпорации, а то и консорциум местного бизнеса и федерального банка.

Показательно, что все участники рынка строительства, профессионалы планировки территорий, урбанисты и чиновники понимают растущую важность обратной связи. Именно люди способны указать, что может быть интересного в конкретном месте, как его развивать, чем привлекать и на что ставить. Московская область могла бы и дальше делать ставку на доступные спальные районы для работников Москвы, но вместо этого затевает целое исследование того, как сделать территорию Прокшино интересной и удобной для граждан. Не только дом-детсад-больница, а ответ на вопрос: зачем тут жить? И это должен быть сложный, многоуровневый ответ.

Город сегодня — неважно, какого он размера, — воспринимается и как постоянный диалог его жителя со средой и властью. На прошлых ПМЭФ тоже говорили про обратную связь и большие данные. А сейчас всё это уже с нами, и надо с этим работать. Тогда коммуникация общества и власти станет не только эффективной (метры, километры, транспорт и др.), но и сограждане не станут ощущать себя один на один с проблемами вдали от мегаполисов. Их жизнь в самых разных регионах станет не только отремонтированной, но и интересной.

Автор — генеральный директор коммуникационного агентства КРОС

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