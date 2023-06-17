В Россию из Ирака экстрадирована участница ИГ Лейла Гатагажева

В Россию из Ирака экстрадирована участница запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство») Лейла Гатагажева, которая обеспечивала террористов оружием за собственные деньги. Об этом 17 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фигурантка будет доставлена в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН.

«В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

Женщину в субботу передали российским сотрудникам правоохранительных органов для доставки в Москву.

Следствие считает, что в 2016 года Гатагажева прибыла в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГ. Она на свои деньги обеспечивала боевиков оружием, стирала и ремонтировала их форму, готовила еду, отметила Волк.

В начале июня в распоряжении «Известий» появились кадры экстрадиции обвиняемого во взятке Владимира Гукаленко. Его доставили из Египта в российскую столицу.