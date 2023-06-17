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Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

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Фото: Росконгресс/Евгений Федосков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня назвала военкоров современными инфлюэнсерами — людьми с большой и лояльной аудиторией, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам.

«Всё, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность, <...> — это краткосрочно. <...> Придет другая эпоха. Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», — заявила Захарова, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками».

Она отметила, что изменения произошли «не только потому, что они говорят правду», но и аудитория оценила серьезность военкоров, их готовность рисковать собой.

«Интерес могут вызвать не только те, кто бегает с обнаженными частями тела и валяется на полу. Но есть другие люди, <...> которые свою жизнь готовы потратить, пожертвовать, посвятить ради чего-то большего и общественно значимого», — добавила представитель МИДа.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше»
На встрече с военкорами президент прокомментировал ход СВО и оценил вероятность мобилизации

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с военкорами, где глава государства высказался не только о текущей обстановке на фронте, но и о социальных гарантиях для участников спецоперации.

Кроме того, за время спецоперации ряд военкоров уже получили признание и награды за свою работу. В частности, в марте корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».

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