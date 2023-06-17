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Samsung продолжит поддержку смартфонов в РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Южнокорейская группа компаний Samsung не прекращала и продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в РФ. Об этом 17 июня сообщил осведомленный источник.

«Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании», — цитирует его ТАСС.

Ранее в субботу стало известно, что Минцифры обсуждает совместно с Минпромторгом запрет параллельного импорта в Россию смартфонов Samsung и LG. Как отметил глава ведомства Максут Шадаев, в данном сегменте гаджетов есть конкурентные аналоги китайских производителей.

Министр добавил, что запрет не коснется смартфонов iPhone.

Днем ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что исключение iPhone из параллельного импорта пока не обсуждается, однако стоит вопрос использования этой техники в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности.

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