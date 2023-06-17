Реклама
Прямой эфир
Мир
В украинском Кременчуге на предприятии произошла утечка аммиака
Мир
Минобороны Дании заявило о готовности передать F-16 Киеву при ряде условий
Мир
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург
Мир
СМИ сообщили о визите главы МИД Саудовской Аравии в Иран
Общество
Следователи задержали фигуранта дела о столкновении танкеров на реке Лене
Мир
Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона
Армия
Российские силы нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Экономика
На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 трлн рублей
Спорт
Кремлев обсудил с президентом Венесуэлы этапы развития бокса в стране
Интернет и технологии
Около 200 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2023 года
Общество
Затяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня
Экономика
Сечин заявил о 25 млрд т ресурсов «Роснефти» в Арктической зоне

Экоактивисты потребовали закрыть завод Chemours в Нидерландах из-за загрязнения

0
Фото: AP Photo/Gerry Broome
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 200 активистов в нидерландском городе Дордрехт вышли 17 июня на демонстрацию с требованием закрыть завод американской химической компании Chemours по производству тефлона из-за загрязнения грунтовых вод, сообщает издание NL Times.

Поводом для протеста послужил репортаж в телевизионной программе Zembla, где сообщалось, что в Chemours годами скрывали сильное загрязнение грунтовых вод вокруг завода и свалок в Дордрехте из-за производства тефлона.

Журналисты выяснили, что руководство компании молчало о проблемах, опасаясь юридических последствий и больших затрат. В частности, отмечается, что в 1990-х годах уже было известно, что химические вещества, которыми загрязнены грунтовые воды в результате работы предприятия, вредны для здоровья людей.

«Chemours нужно немедленно закрыть, убирайтесь», — заявил представитель одной из инициативных групп «Здоровье превыше всего» Кес ван дер Хел. Отмечается, что демонстранты уже не первый раз проводят акции протеста у завода Chemours.

Дыхание смерти: как выжить в городах с грязным воздухом
В России ситуация лучше, чем во многих других странах

В мае экоактивисты «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в Риме.

Они зашли в фонтан с баннером «Не будем платить за ископаемые» и разлили вокруг себя краску, которая была сделана на основе древесного угля. Таким образом активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023