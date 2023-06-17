Экоактивисты потребовали закрыть завод Chemours в Нидерландах из-за загрязнения

Около 200 активистов в нидерландском городе Дордрехт вышли 17 июня на демонстрацию с требованием закрыть завод американской химической компании Chemours по производству тефлона из-за загрязнения грунтовых вод, сообщает издание NL Times.

Поводом для протеста послужил репортаж в телевизионной программе Zembla, где сообщалось, что в Chemours годами скрывали сильное загрязнение грунтовых вод вокруг завода и свалок в Дордрехте из-за производства тефлона.

Журналисты выяснили, что руководство компании молчало о проблемах, опасаясь юридических последствий и больших затрат. В частности, отмечается, что в 1990-х годах уже было известно, что химические вещества, которыми загрязнены грунтовые воды в результате работы предприятия, вредны для здоровья людей.

«Chemours нужно немедленно закрыть, убирайтесь», — заявил представитель одной из инициативных групп «Здоровье превыше всего» Кес ван дер Хел. Отмечается, что демонстранты уже не первый раз проводят акции протеста у завода Chemours.

В мае экоактивисты «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в Риме.

Они зашли в фонтан с баннером «Не будем платить за ископаемые» и разлили вокруг себя краску, которая была сделана на основе древесного угля. Таким образом активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.