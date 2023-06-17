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Welt указал на молчание министра экономики ФРГ во время исполнения гимна

Welt: Хабек не подпевал во время исполнения национального гимна ФРГ из-за внутреннего волнения
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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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Министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек не подпевал во время исполнения национального гимна страны из-за охватившего ее «внутреннего волнения». Об этом 17 июня сообщает сайт немецкого новостного канала Welt.

Инцидент произошел во время памятного часа. В материале указали, что немецкий министр не стал исполнять гимн из-за отсутствия патриотизма.

«Это был такой острый мемориальный час, и, когда был сыгран национальный гимн, для меня это был момент внутреннего созерцания, даже молчания», — объяснил свое поведение Хабек.

Сторонники партии AFD назвали политика ненавистником Германии. Издание подчеркивает, что Хабек уже вызывал неоднозначную реакцию, которая касалась его патриотической позиции, когда продвигал в своей книге левый патриотизм в 2010 году.

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СМИ ранее также упрекали Хабека в некомпетентности. Например, 7 сентября 2022 года германская газета Bild засомневалась в компетентности министра экономики страны после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.

Ранее, 13 мая того же года, Хабека освистали после слов о помощи Украине. В ходе митинга перед региональными выборами в Кельне Хабек затронул ситуацию на Украине. Министр осудил тех, кто выступает против военной поддержки Киева, однако его выступление было прервано протестующими.

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