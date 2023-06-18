Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что Россия как наиболее пострадавшая от немецкого нацизма страна не может не бороться с сегодняшними проявлениями неонацизма. Очевидно, что в наши дни эта деструктивная идеология ярче всего представлена на Украине, где она приобрела форму культа лидера украинских коллаборационистов периода Второй мировой войны Степана Бандеры и его коллег по националистическому движению.

В уже далеком 2008 году на телевидении в этой стране с большим успехом прошло ток-шоу «Великие украинцы». Зрителям предлагалось путем голосования выбрать наиболее выдающихся личностей в истории Украины. Почетное третье место, опередив даже Тараса Шевченко, в этом конкурсе занял Степан Бандера. Это голосование отразило серьезную болезнь украинского общества, на которую тогда почти никто не обратил внимания.

Войти в тройку призеров Бандера смог благодаря голосам жителей западной части страны, где украинские коллаборационисты к тому времени уже были канонизированы в лике национальных героев. Так, в 2007 году во Львове был помпезно открыт огромный памятник Бандере. Из западноукраинских областей раковая опухоль «бандеровщины» начала проникать и в центральную часть страны.

У жителей юго-восточных регионов тогдашней Украины были совсем другие герои — те, кто сражался с бандеровцами в годы Великой Отечественной войны. В Севастополе, Донецке, Луганске и других городах Крыма и Новороссии продолжали свято чтить память о Великой Победе 1945 года. Очевидно, что «сшить» в одну нацию граждан с такой разной исторической идентичностью было невозможно, поэтому в 2014-м Украина «порвалась». Случившийся в Киеве государственный переворот лишь ускорил неизбежный процесс дезинтеграции изначально нежизнеспособного failed state.

Потеряв самые здоровые части своего «организма», Украина перестала сопротивляться нацистскому недугу, и «бандеровщина» начала давать метастазы. В 2014 году тогдашний украинский президент Петр Порошенко в речи по случаю дня государственного флага торжественно заявил: «Под этим флагом шли в бой бойцы Украинской повстанческой армии» (признана экстремистской и запрещена в России). УПА — боевое крыло украинских националистов во главе с Бандерой, ответственное за геноцид поляков на Волыни, когда за несколько месяцев было уничтожено до 60 тыс. мирных жителей, массовые убийства граждан еврейской национальности, казни тысяч несогласных украинцев.

В 2015 году Верховная рада приняла закон о чествовании «борцов за независимость Украины в ХХ веке» — к таковым были причислены лица, принимавшие участие в деятельности различных фракций Организации украинских националистов (ОУН) и УПА (признаны экстремистскими и запрещены в России). Напомним, что главнокомандующий УПА Роман Шухевич участвовал в сожжении белорусских деревень Витебщины в составе 201-го батальона шуцманшафта, а 118-й полицейский батальон, сжегший Хатынь, наполовину состоял из лиц, набранных из Буковинского куреня ОУН.

Интересно, что даже западные партнеры Украины первое время были в шоке от проделок своих подопечных. В 2018 году 57 членов конгресса США обратились в Государственный департамент с требованием оказать дипломатическое давление на Украину в связи с реабилитацией глав ОУН и УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. В обращении конгрессменов ОУН и УПА были названы «нацистскими пособниками», которые «несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70–100 тыс. поляков и других этнических меньшинств между 1941 и 1945 годами».

Как мы знаем, никакого давления с Запада на Украину не последовало. Более того, со временем западные партнеры сами стали перенимать у украинцев русофобскую, а порой и откровенно нацистскую риторику. Весьма показателен в этой связи пример Чехии.

В конце августа 2014 года украинские историки отправили открытое письмо тогдашнему президенту Чехии Милошу Земану, в котором утверждалось, что термин «бандеровцы» использовался лишь коммунистической пропагандой после окончания Второй мировой войны, а сам Степан Бандера никогда не был массовым убийцей.

Пан Земан дал самостийным ученым достойную отповедь: «Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена».

Весной этого года бывший натовский генерал Петр Павел сменил Милоша Земана на посту президента Чехии, в связи с чем риторика официальной Праги резко поменялась. В недавнем скандальном интервью чешский лидер заявил, что в связи с проведением российской спецоперации западным спецслужбам необходимо пристально следить за гражданами России, проживающими за рубежом.

Несомненно, это высказывание находится за рамками декларируемых на Западе принципов толерантности и мультикультурализма и напоминает о нацистской сегрегации евреев. Как видим, Чехия довольно быстро прошла путь от неприятия «бандеровщины» до обращения к практикам Третьего рейха.

В этом же направлении движется весь коллективный Запад во главе с США, когда оказывает военную и финансовую помощь сегодняшним бандеровцам, не уступающим по свирепости своим предшественникам. «Мы всё время говорим и говорим одно и то же: вот, Бандера — антисемит, нацист, но как-то это никто не хочет слышать», — констатировал Владимир Путин на ПМЭФ. Глухота Запада однажды уже дорого обошлась ему — в Адольфе Гитлере тоже долго не хотели видеть абсолютное зло. И как тогда, так и сейчас миссия борьбы с пестуемой на Западе коричневой чумой лежит на нашей стране.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону