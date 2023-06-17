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В ближайшие дни из европейской части России уйдет жара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жара уйдет из европейской части России в ближайшие дни, при этом появления дождей не ожидается. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил портал «Метеовести».

«Жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей, которые смогли бы как-то существенно поменять засушливый тренд последних трех месяцев, пока не ожидается», — говорится в публикации.

Ожидается, что в воскресенье, 18 июня, дневная температура воздуха вернется в рамки климата, составляя от +21 до +26 градусов. Смена жаркого антициклона на относительно прохладный произойдет без частых ливней и гроз. Ночью возможны дожди, но они будут небольшими и локальными.

«В понедельник осадков не ожидается, а температура еще немного понизится — до 20–25 градусов. Во вторник местами вновь возможны небольшие дожди, но на температуру воздуха они повлияют мало. Среда будет преимущественно сухой и от этого более теплой: воздух прогреется до 22–27 градусов», — рассказали «Метеовести».

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Ранее, 16 июня, в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Согласно прогнозам специалистов, 17 и 18 июня в столичном регионе столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов днем и от +11 до +16 градусов ночью.

Также 15 июня Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве. В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.

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