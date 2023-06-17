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Более 130 зданий пострадали от землетрясения во французской коммуне Ла-Лень

BFMTV: 135 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения
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Фото: соцсети
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Префект Приморской Шаранты Николя Басселье заявил, что в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла в коммуне Ла-Лень было повреждено 135 общественных и жилых зданий. На эту тему он высказался на брифинге в субботу, 17 июня.

По его словам, около 70 зданий не подразумевают повторного заселения.

«Большинство домов в центре города пострадали в разной степени, а также общественные здания, например, церковь, которая теперь полностью непригодна для использования», — цитирует префекта французский телеканал BFM.

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Подземные толчки магнитудой от 5,3 до 5,8, по данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass) и Центрального сейсмологического бюро Франции (BCSF), произошли на западе страны вечером 16 июня. Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано утром следующего дня.

Город Ла-Лейн, расположенный в Приморской Шаранте, больше всего пострадал от стихийного бедствия, но обошлось без человеческих жертв.

В администрации префектуры заявили, что 170 жителей из 500 проживающих в этом муниципалитете будет переселено в новое жилье.

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