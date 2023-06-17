Во время гонки РСКГ в Казани произошла массовая авария
Массовая авария произошла в первой гонке класса GT4 на этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Казани.
Вскоре после старта пилот Андрей Гончаров вытолкнул с трассы Олега Семенова, а затем врезался в Дмитрия Анастасиадиса и Максима Кизилова.
Автомобиль последнего после столкновения поднялся в воздух на 1,5 м, у него оторвало передние колеса вместе с подвеской. Заезд смог продолжить только Семенов.
В результате аварии гонщики не пострадали.
Ранее, 12 мая, бывший футболист «Спартака» Александр Каракин разбился в аварии после участия в уличных гонках в Московской области. ДТП произошло на 30-м км Минского шоссе. По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением и его Nissan GTR врезался в отбойник. Водитель не был пристегнут.