Максут Шадаев заявил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов брендов Samsung и LG. Об этом 17 июня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования, имеются в виду сервера и системы хранения данных, из недружественных стран. Сейчас по ним параллельный импорт разрешен, а мы обсуждаем введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также, по его словам, обсуждается запрет на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG, так как у них есть китайские аналоги.

«То есть мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги — либо российские, либо из дружественных стран. Отдельно: запрет iPhone не обсуждаем», — отметил Шадаев.

Samsung, LG и Apple приостановили поставки своей продукции в Россию. LG не выпускает смартфоны с 2021 года.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что средний чек на смартфоны в РФ вырос с 21,5 до 23,5 тыс. рублей. Рост составил 9,3%. Это связано с возобновлением спроса на продукцию известных и дорогих мировых брендов, поставляемых в РФ по параллельному импорту, считает источник «Известий» в крупном ритейлере.

9 марта продавцы телефонов рассказали «Известиям» о практически полном прекращении поставок серых смартфонов в Россию. Серые смартфоны могут стоить до 30% дешевле ввезенных параллельным импортом, однако у такого гаджета, как правило, не будет гарантии.