СМИ сообщили о визите главы МИД Саудовской Аравии в Иран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд впервые после восстановления дипломатических отношений с Ираном прибыл туда. Об этом 17 июня сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что он собирается официально открыть посольство Эр-Рияда в Тегеране, а также другие дипломатические учреждения.

Издание подчеркивает, что визит стал первой поездкой министра иностранных дел Саудовской Аравии в Тегеран после разрыва отношений, который продлился семь лет.

Иран и Саудовская Аравия 10 марта этого года подписали соглашение о возобновлении отношений и открытии посольств. В дальнейшем главы МИД двух государств планировали встретиться для обсуждения реализации соглашения.

Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были прерваны в 2016 году из-за нападений на саудовские представительства протестующих против казни шиитского богослова Нимра ан-Нимра, напоминает «Газета.Ru».