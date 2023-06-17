Песков: руководство ФРГ следует в фарватере США и стреляет себе в ногу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в субботу, 17 июня, заявил, что руководство Германии решило следовать в фарватере США в ущерб своим гражданам, «стреляя себе в ногу». Об этом он рассказал во время своего интервью Павлу Зарубину, часть которого опубликована в Telegram-канале журналиста.

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — подчеркнул пресс-секретарь. По его мнению, Германия следует за США, даже «стреляя себе в ногу» и в ущерб собственным гражданам.

Песков также сказал, что, как он думает, восхищающая конкурентоспособность германской промышленности во многом зависела от российского газа, а сейчас она лишилась этих конкурентных преимуществ.

Ранее, 16 июня, газета Die Welt привела слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, согласно которым в Германии сейчас напряженная денежная ситуация и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины. Кроме того, Линднер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.