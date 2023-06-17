В Чувашии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
ДТП с участием четырех автомобилей произошло 17 июня в Чувашии, в результате один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
По предварительным данным, водитель тягача Renault врезался во впереди идущий Renault Logan. Затем Logan по инерции въехал в Nissan Terrano, который столкнулся с грузовиком Scania
«В результате <...> скончался 64-летний водитель Renault Logan, три человека из Nissan доставлены в больницу», — говорится в сообщении МВД.
Уточняется, что авария произошла на 656-м км трассы М-7 в Чебоксарском муниципальном округе.
Ранее в этот же день в Омске водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, в аварии пострадали четыре человека, один погиб на месте.