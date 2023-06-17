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Встреча Путина с африканской делегацией в Петербурге. Видеотрансляция

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, проводит в Константиновском дворце встречу с делегацией глав государств Африки в Санкт-Петербурге. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее стало известно, что глава государства примет делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. До этого африканская делегация посетила Киев.

5 июня в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась встреча президента республики Сирила Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине месяца.

Позднее, 9 июня, посол ЮАР в Токио Смэтс Нгоньяма рассказал, что идея встречи африканской делегации с украинскими и российскими властями заключается в том, чтобы выслушать обе стороны и определить общую концепцию для поиска разрешения украинского кризиса.

До этого, в мае, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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