Карта спецоперации на Украине 17 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ продолжают попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Так, в районе Времевского выступа за сутки отражено три атаки ВСУ. В ходе боев на донецком направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военных. На донецком направлении ВС РФ отразили семь атак ВСУ.

Кроме того, на краснолиманском ВС РФ уничтожили направлении до 50 военных и две САУ «Гвоздика». Также за сутки на запорожском направлении отражено три атаки противника.



Общие потери ВСУ за сутки составили свыше 235 военнослужащих на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Украинская ДРГ уничтожена на купянском направлении, общие потери ВСУ за сутки составили более 40 военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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