Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона

Правоохранительные органы Франции задержали 20-летнего мужчину по подозрению в покушении на жизнь президента Эммануэля Макрона во время его апрельской поездки в департамент Ду. Об этом в субботу, 17 июня, сообщила газета Le Parisien.

Расследование показало, что, во время посещения Макроном церемонии в память о лидере Гаитянской революции 1791-1804 годов в Туссене-Лувертюре, возле замка Шато де Жу собрались протестующие против пенсионной реформы. Когда президент собирался отбыть на вертолете, один из протестующих запустил в его сторону ракету с газовой шашкой. Нападавшим оказался 20-летний плотник, активист левого движения.

Его задержали на этой неделе у него дома и поместили под стражу. В отношении молодого человека прокуратура Франции начала расследование в связи с попыткой уничтожения вертолета, покушением на жизнь сотрудников правоохранительных органов, находившихся в нем, а также покушением на жизнь президента.

Мог ли его поступок действительно угрожать падением вертолета, будет установлено в ходе экспертизы. Задержанный не отрицал своего поступка, наоборот он заявил, что хотел «бросить вызов» Макрону и дать понять, что жители республики не согласны с его политикой.

15 апреля президент Франции подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года.

В этот же день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.