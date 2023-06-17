Российские силы нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в субботу, 17 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — указал он.

Вместе с этим, как указали в российском Минобороны, в течение суток украинские боевики продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

13 июня Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов Вооруженных сил Украины, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства.

Ранее, 11 июня, в Минобороны сообщили о том, что ВС России поразили пункт управления противника в районе Орехова.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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