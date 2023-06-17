Следствие запросило арест мужа актрисы Бабушкиной

Следствие заявило ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы об аресте до 16 августа супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева. Об этом 17 июня сообщили в инстанции.

Ранее в этот день задержанного доставили в зал суда.

По данным суда, в отношении мужчины возбудили два уголовных дела — по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта») Уголовного кодекса РФ.

По первой статье фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до трех лет колонии.

Накануне по адресу актрисы Кристины Бабушкиной, известной по роли в сериале «Беспринципные», прошли обыски. По данным «Известий», следователи и кинологи искали в квартире запрещенные вещества.

Бабушкину вместе с мужем задержали на улице Коровий Вал в центре столицы ранее в этот день. Сотрудники ГИБДД остановили их машину для проверки документов. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом.

Гацунаев после этого напал на сотрудника ДПС, а затем пару доставили в отделение полиции.