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Посол РФ в ФРГ назвал целью вбросов о «Северных потоках» отвод подозрений

Посол РФ в ФРГ Нечаев: спекуляции и вбросы на тему «Северных потоков» нацелены на то, чтобы отвести подозрение от истинных виновников диверсий
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Фото: ТАСС/Swedish Coast Guard
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Спекуляции и вбросы на тему «Северных потоков» нацелены на то, чтобы отвести подозрение от истинных виновников диверсий. Об этом 17 июня сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Очередные политические спекуляции и информационные вбросы на тему диверсий на «Северных потоках», включая настойчивое продвижение «украинского следа» в теракте, после того как поиски «российского следа» оказались совершенно бесперспективным занятием, рассматриваем как часть скоординированной, целенаправленной линии с целью отвести подозрение от истинных виновников происшедшего», — говорится в комментарии Нечаева, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российская сторона продолжает настаивать на максимально прозрачном расследовании подрыва «Северных потоков». Нечаев назвал инцидент одним из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала Германия.

Нечаев напомнил, что, вопреки утверждениям компетентных органов ФРГ, Дании и Швеции, российская сторона по прошествии восьми месяцев так и не смогла ознакомиться с ходом расследования, а также с его предварительными результатами.

«[Это] вызывает оправданные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», — подытожил Нечаев.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Днем ранее, 16 июня, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследование диверсий на «Северных потоках». Он подчеркнул, что альтернативные версии произошедшего, которые западные страны стали «активно вбрасывать» в СМИ, абсурдны и считаются попыткой вести следствие по ложному следу.

За день до этого заявления российская сторона также обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция. Полянский сказал, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования произошедших диверсий.

Политолог Дмитрий Леви заявил, что ответственность любого государства за диверсии на «Северных потоках» вряд ли будет доказана, а обвинения будут выдвинуты группе неустановленных лиц, относящихся к какой-либо стране.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.

ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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