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FT сообщила о рисках для евро при использовании замороженных активов РФ

FT: ЕЦБ предупредил об угрозе для евро при использовании замороженных активов России
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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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Европейский центральный банк видит риски для евро при использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом 17 июня сообщила газета Financial Times.

По ее данным, регулятор в частном порядке предупредил Европейскую комиссию о том, что использование прибыли от российских активов может негативно сказаться на евро как мировой валюте: это может спровоцировать другие центробанки, у которых есть большие резервы, отказаться от использования евро, отмечает «Газета.Ru».

Брюссель рассматривает возможность использования прибыли от российских активов в качестве меры поддержки Украины.

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25 мая представитель ЕК Кристиан Виганд сообщил, что страны Европейского союза сообщили об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Вопросы о том, сколько конкретно денег было заморожено в каждой стране, Виганд посоветовал адресовать непосредственно в страны Евросоюза.

При этом еще в ноябре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

24 мая Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что страны — участницы ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину. Отмечалось, что речь идет об активах на сумму €196,6 млрд, которые хранятся в депозитарии Euroclear.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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