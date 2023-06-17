FT сообщила о рисках для евро при использовании замороженных активов РФ
Европейский центральный банк видит риски для евро при использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом 17 июня сообщила газета Financial Times.
По ее данным, регулятор в частном порядке предупредил Европейскую комиссию о том, что использование прибыли от российских активов может негативно сказаться на евро как мировой валюте: это может спровоцировать другие центробанки, у которых есть большие резервы, отказаться от использования евро, отмечает «Газета.Ru».
Брюссель рассматривает возможность использования прибыли от российских активов в качестве меры поддержки Украины.
25 мая представитель ЕК Кристиан Виганд сообщил, что страны Европейского союза сообщили об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Вопросы о том, сколько конкретно денег было заморожено в каждой стране, Виганд посоветовал адресовать непосредственно в страны Евросоюза.
При этом еще в ноябре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.
24 мая Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что страны — участницы ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину. Отмечалось, что речь идет об активах на сумму €196,6 млрд, которые хранятся в депозитарии Euroclear.
Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.