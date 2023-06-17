Полиция заявила о 41 погибшем ученике во время нападения на школу в Уганде

По меньшей мере 41 ученик был убит во время нападения на школу в Уганде. Об этом 17 июня сообщает издание Monitor со ссылкой на полицию.

Боевики, которые, предположительно, относились к Альянсу демократических сил (АДС), напали на частную школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе Уганды.

Правоохранители сначала обнаружили около 25 тел учеников после нападения на среднюю школу Лбириха в городе Мпондве. Позже службы экстренного реагирования и местные власти сообщили, что число погибших выросло до 41. Еще восемь студентов нашли живыми, однако они находятся в критическом состоянии.

Издание со ссылкой на генерал-майора Дика Олума также сообщает, что предполагаемые повстанцы провели две ночи в западном районе Уганды перед нападением.

«У нас есть информация о том, что повстанцы провели здесь две ночи, прежде чем совершить налет на школу», — сообщил изданию Олум.

Он сообщил, что повстанцы заперли некоторых студентов, в основном мальчиков, в общежитии, а затем подожгли его.

О другом нападении на школу — в британском Девоне — телеканал Sky News сообщал 9 июня. В ночь на пятницу полицию вызвали в здание на территории школы Бланделла после сообщений о нападении подростка на сверстников. В связи с этим обстоятельством был задержан 16-летний подросток родом из Тивертона, графство Девон. Его подозревают в трех эпизодах нападений и причинении тяжких телесных повреждений. Ранения получили три человека.