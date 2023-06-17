Более 30 человек погибли из-за сильной жары на севере Индии
По меньшей мере 34 человека погибли из-за сильной жары в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом 17 июня сообщало агентство Associated Press.
Все погибшие были старше 60 лет и уже имели проблемы со здоровьем, усугубившиеся из-за жаркой погоды. Большинство смертей произошло в округе Баллия из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.
16 июня в Баллии была зафиксирована температура 42,2 градуса, что превышает норму на 4,7 градуса.
Жаркая погода привела также к отключению электроэнергии, в результате чего люди остались без водопровода и кондиционеров.
Накануне в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Согласно прогнозам специалистов, в субботу, 17 июня, и воскресенье, 18 июня, в столичном регионе столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов днем и от +11 до +16 градусов ночью.
Также 15 июня Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве. В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.