Управляющий директор «ВКонтакте» рассказала о предпринимателях на платформе VK

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова заявила, что на платформе VK постоянно ведут бизнес уже 2 млн предпринимателей и цифры продолжают расти. Об этом она рассказала в субботу, 17 июня, в рамках Делового завтрака «Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Согласно ее словам, ежемесячная аудитория социальной сети в России составляет более 84 млн человек. Это 86% всей российской интернет аудитории. При этом, из них 2 млн — предприниматели.

«У нас уже больше 2 млн предпринимателей активно ведут бизнес именно на платформе «ВКонтакте». Цифры постоянно растут, мы их обновляем», — сказала Краснова.

По ее словам, благодаря VK у предпринимателей есть возможность выстроить логистику, не обращаясь к специалистам.

«Можно собрать конструктор или сайт и не нужно нанимать дорогостоящих специалистов, проходить весь путь создания контактных центов и автоматизацию бизнес процессов. Даже если компания маленькая, используя мини приложение можно быстро подключить чат бот и контактный центр. И это все – бесплатно», — уточнила Краснова.

Ранее, 15 июня, в рамках ПМЭФ старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук заявил, что отечественная социальная сеть «ВКонтакте» (VK) делает большой упор на развитие своего видеоконтента в соцсети на основе формата пользовательского контента UGC (User Generated Content). Он отметил, что в настоящее время VK строит школы и образовательные кластеры для обучения производству контента на разных площадках.