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Кремлев обсудил с президентом Венесуэлы этапы развития бокса в стране
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Кремлев обсудил с президентом Венесуэлы этапы развития бокса в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в субботу, 17 июня, встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, стороны обсудили продвижение бокса и тесное сотрудничество между IBA и национальными спортивными властями.

Кремлев отметил преданность Мадуро делу бокса и поблагодарил его за популяризацию этого вида спорта на национальном уровне. По его словам, венесуэльский лидер продемонстрировал свою хорошую физическую форму и заряд энергии на победу в любых областях.

«Мы тоже заряжены на победу. Подробно обсудили этапы развития бокса в Венесуэле, организацию международных соревнований и «Ночь чемпионов», а также создание центра бокса на берегу моря и спортивных баз для тренировки спортсменов в горах на высоте 2 тыс. м», — сказал президент IBA.

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В сентябре 2022 года на внеочередном конгрессе IBA в Ереване было принято решение оставить Кремлева президентом организации еще на четыре года.

Тогда он заявил, что организация под его руководством приложит все усилия для включения вида спорта в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

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