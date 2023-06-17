Реклама
Прямой эфир
Спорт
Кремлев обсудил с президентом Венесуэлы этапы развития бокса в стране
Интернет и технологии
Около 200 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2023 года
Общество
Затяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня
Экономика
Сечин заявил о 25 млрд т ресурсов «Роснефти» в Арктической зоне
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии
Мир
Во Франции несколько зданий получили повреждения после землетрясения
Мир
Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
Общество
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Курильском районе
Мир
Политолог Беннетт обратил внимание на послание в речи Путина о мультиполярности
Общество
Кравцов успокоил выпускников 2024 года информацией о ЕГЭ
Общество
Тигрицу выпустили в тайгу в Приморье
Мир
Эксперт рассказал о желании неевропейских стран сотрудничать с РФ
Сюжет:

В VK рассказали о новых профессиях в креативной индустрии

В VK сообщили о появлении профессии продюсера вертикальных видео
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор по развитию стратегических партнерств VK Любовь Пшеничникова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Образование как творческая экосистема: креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность» 17 июня рассказала, что в креативной индустрии появились новые профессии.

«Буквально вчера у нас не было ряда каких-то специальностей. И сейчас они появляются с новыми возможностями, которые вокруг нас», — отметила она.

Пшеничникова подчеркнула, что технологии развиваются очень быстро, адаптироваться под меняющийся мир умеет только человек.

«Например, вы знаете, наш проект «VK Клипы». Сейчас уже ежедневное количество просмотров преодолело 1 млрд пользователей, продюсеры вертикального видео — это та новая профессия, которая у нас появилась», — указала она.

По словам Пшеничниковой, искусственный интеллект помогает развитию креативной индустрии, выступая неким «бустом», так как цифровая мода невозможна без технологий.

«Нам прогнозировали падение, но мы удар выдержали»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — о растущих зарплатах, новых предприятиях и нехватке рабочих рук

Ранее, 15 июня, вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях ПМЭФ отметил, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023