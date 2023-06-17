В VK рассказали о новых профессиях в креативной индустрии
Директор по развитию стратегических партнерств VK Любовь Пшеничникова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Образование как творческая экосистема: креативность, дизайн-мышление и междисциплинарность» 17 июня рассказала, что в креативной индустрии появились новые профессии.
«Буквально вчера у нас не было ряда каких-то специальностей. И сейчас они появляются с новыми возможностями, которые вокруг нас», — отметила она.
Пшеничникова подчеркнула, что технологии развиваются очень быстро, адаптироваться под меняющийся мир умеет только человек.
«Например, вы знаете, наш проект «VK Клипы». Сейчас уже ежедневное количество просмотров преодолело 1 млрд пользователей, продюсеры вертикального видео — это та новая профессия, которая у нас появилась», — указала она.
По словам Пшеничниковой, искусственный интеллект помогает развитию креативной индустрии, выступая неким «бустом», так как цифровая мода невозможна без технологий.
Ранее, 15 июня, вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях ПМЭФ отметил, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.
ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.