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Сечин заявил о проблемах в банковской системе США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Несмотря на кажущееся затишье, проблемы в банковской системе США по-прежнему сохраняются, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

По словам главы «Роснефти», неприятности коснулись, в первую очередь, региональных финансовых учреждений: в общей сложности, порядка 700-800 банков США испытывают сложности с активами и капиталом. С начала банковского кризиса американские региональные банки, входящие в индекс S&P, потеряли порядка 25% своей стоимости, в то время как вся банковская система США — около 20%. Международное кредитное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело оценку перспектив банковской индустрии США, отмечается в докладе: прогноз по сектору был понижен до негативного уровня. Дальнейший рост процентных ставок, считает Сечин, вызовет новую волну банкротств банков.

«Нет сомнений, что монетарные власти США способны до известных пределов купировать эти проблемы. На пике кризиса в марте ФРС влила в финансовую систему около 0,5 трлн долл. Однако это параллельно ограничивает возможности борьбы с инфляцией. Периоды высокой инфляции случались и ранее, хотя последнее время о них забыли на Западе, но никогда они не сопровождалась долговым кризисом такого масштаба» — заключил Игорь Сечин.

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