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В Крыму озвучили цель контрнаступления ВСУ

Глава парламента Крыма Константинов: ВСУ хотят добиться переговоров с РФ на условиях США
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украина хочет с помощью контрнаступления добиться переговоров с Россией на условиях США. Такое мнение высказал в субботу, 17 июня, председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, ВСУ пытаются сформировать более выгодные условия для переговоров с российской стороной.

«Речь идет именно об этом, а не о каком-то «освобождении» Крыма или Донбасса, сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться», — сказал Константинов в беседе с «РИА Новости».

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Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией и отметил, что в момент его выступления украинские силовики пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Также в рамках своего выступления российский лидер сообщил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Глава государства уточнил, что ВС РФ уничтожили 218 танков и 418 бронированных машин. Кроме того, президент указал на всё большее втягивание НАТО в конфликт на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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