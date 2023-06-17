Сечин оценил ресурсообеспеченность рубля

Рубль сегодня является одной из самых обеспеченных ресурсами мировых валют, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на Энергетической панели прошедшей состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Для обоснованных претензий на статус новой резервной валюты, страна-эмитент должна обладать достаточно крупной и устойчивой экономикой, в ней олжны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом, указал Игорь Сечин.

«Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потокам, что даем им вес и ликвидность. Это прежде всего - юань. Рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют», - заявил глава «Роснефти».

При этом, однако, по мнению Сечина, на сегодняшний день превращению рубля в региональную расчетную валюту мешают как минимум два обстоятельства. Одно из них – это геополитическое давление со стороны действующего гегемона, а второе - риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля. Данные проблемы мешают трансграничному рублевому кредитованию, что становится препятствием на пути создания региональной расчетной системы в рублях.