Игорь Сечин предсказал долгосрочный рост цен на нефть

Цены на нефть будут расти вместе с мировым спросом, заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Мировой спрос на нефть в 2023 году по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК вырастет на 2,4 млн барр./сут, установив новый рекорд в 102 млн барр./сут.», — заявил Сечин. По его оценке, в долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти вырастут к 2045 году приблизительно на 15% (порядка 15 млн барр./сут), и вместе с природным газом нефть по-прежнему будет обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию.

Среди факторов увеличения спроса на энергию глава «Роснефти» назвал недооценку реального потенциала роста потребления в Африке. Игорь Сечин напомнил, что, по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% и составит около 2,49 млрд чел., в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10%.

«Что касается прироста спроса на энергию, в Африке он прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году. То есть темпы роста спроса на энергию будут сопоставимы с темпами роста населения. Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить» — пояснил Игорь Сечин.

Недоинвестирование нефтяной отрасли станет ключевой причиной грядущего дефицита энергоресурсов и роста нефтяных цен, отметил Сечин. По его словам, недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов.

При этом, как отметил Игорь Сечин, странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи. Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти. В этой связи глава «Роснефти» считает целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков. Так, по словам Сечина, ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, в то время как Россия поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта. В то же время Саудовская Аравия, объявляя о добровольном сокращении добычи, одновременно наращивает добывающие мощности и в ближайшие 2 года фонд буровых установок здесь может вырасти как минимум на 25%.

«Несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти — у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака — около 100 лет, — перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос» — сказал Игорь Сечин.

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» указал, что и поддержание достигнутого уровня добычи нефти в США находится под вопросом. Он напомнил, что основной вклад в развитие добычи нефти в США вносит Пермский бассейн, который является наиболее крупным по запасам и добыче — порядка 280 млн т в год, или примерно 45% от всей добычи в США.

«Добыча в прочих сланцевых бассейнах — Игл Форд, Баккен и других — в последние 3 года стабилизировалась и не растет. При этом и в ключевом Пермском бассейне наметились негативные тенденции в развитии нефтедобычи — с 2021 года отмечается снижение удельной эффективности новых скважин, а темпы прироста добычи за последние 6 месяцев сократились в два раза», — сказал Игорь Сечин.

Игорь Сечин отметил, что с учетом значительного повышения ФРС базовой ставки, которая за год выросла с околонулевого уровня до 5,25%, и ожиданий ее дальнейшего роста стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов кратно выросла, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций.

«Таким образом, под вопросом находится не только обеспечение роста, но даже поддержание достигнутого уровня добычи в США», — резюмировал глава «Роснефти».