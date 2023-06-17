Сечин объявил о неготовности мировой энергетики к зеленому энергопереходу

Продекларированный зеленый энергетический переход не обеспечен требуемыми технологиями и ресурсами, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«К сожалению, продекларированный энергопереход не обеспечен необходимыми технологиями. Мы сталкиваемся с тем, что „возобновляемая энергетика“ по сути не является возобновляемой», — отметил он, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

По словам главы «Роснефти», мировая экономика не обладает достаточным запасом требуемых ресурсов — металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег, — чтобы совершить энергетический переход. В своем докладе он привел цитату из трудов французского писателя Гийома Питро́на, автора книги «Война редких металлов: темная сторона энергетического перехода и цифровизации»: «Стремясь освободиться от ископаемого топлива и превратить старый порядок в новый мир, мы фактически ставим себя в новую и более сильную зависимость».

Как заявил Сечин, идеологи зеленого энергоперехода пытаются в одностороннем порядке навязать миру собственные стандарты. При этом они не осознают, что «их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база». К примеру, производство оборудования для возобновляемой энергетики в значительной части локализовано в Китае. Эта страна сосредоточила полный цикл производства солнечных панелей — 79% мирового производства поликремния, 97% пластин, 85% ячеек и 75% панелей, тем самым обеспечив 85% мирового производства солнечных панелей.

Глава «Роснефти» также пояснил, что цена энергетического перехода также представляет собой значительную проблему. Согласно оценке МЭА, уже к 2030 году инвестиции в «чистую» энергетику должны вырасти почти в 3 раза, с текущих 1,7 до 4,6 трлн долл. в год, то есть с 2% до 5% мирового ВВП. По оценкам McKinsey, для достижения углеродной нейтральности только на основные отрасли: энергетику, транспорт, промышленность, коммунально-бытовое хозяйство, сельское хозяйство и лесоклиматические проекты — потребуется ежегодно тратить не менее 9,2 триллиона долларов вплоть до 2050 года. Таким образом, общая сумма затрат составит около 250 трлн долларов, включая 3,5 триллиона долларов, которые потребуется потратить на новые активы с низкими выбросами и сопутствующую инфраструктуру.