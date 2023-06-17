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Сечин предложил дорожную карту для российской энергетики

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Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
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Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.

«Сегодня мы готовы к вызовам и наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но, тем не менее, есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» выделил несколько важнейших направлений дальнейшего развития. Прежде всего, назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют, заявил Игорь Сечин.

«Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин подчеркнул важность поддержки ЦБ для развития системы страхования и межстранового взаимодействия. Не менее важно и активное вовлечение самих участников рынка, заявил глава «Роснефти».

Сечин обратил внимание и на необходимость обеспечить доступность кредитования как ключевую задачу функционирования банковской системы. Высокая стоимость заимствований — основной тормоз промышленного развития и, безусловно, один из основных вопросов экономической политики, заявил Игорь Сечин.

«Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов», — сказал Игорь Сечин.

Системные проблемы в электроэнергетике, накопившиеся за последние 10 лет, привели к значительному росту цен на электроэнергию, который за этот период перевалил отметку 200%, отметил Игорь Сечин.

«Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако, вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность», — сказал глава «Роснефти».

Он напомнил, что на отечественном рынке электроэнергетики действует маржинальный принцип ценообразования — все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора.
«Представляется крайне важным исключить договора на поставку мощности (ДПМ) для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» призвал к кардинальной перенастройке налоговой системы. Он отметил, что снижение налоговых поступлений в бюджет со стороны газовой отрасли не должно влиять на перераспределение фискальной нагрузки в части усиления ее в отношении нефтяных компаний.

«Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку „выпали“ именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — сказал Игорь Сечин.

Наконец, Сечин призвал к дальнейшему развитию внутреннего газового рынка. Только так следует реагировать на закрытие для российских экспортеров рынка ЕС, подчеркнул он. Строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 триллиона кубометров, сказал глава «Роснефти».

«Появляется возможность создать, наконец, более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа», — отметил Игорь Сечин.

По его словам, в таких условиях открываются возможности для развития внутреннего рынка газа.

«Освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию», — резюмировал глава «Роснефти».

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