Руководство Германии, по всей видимости, решило следовать в фарватере США в ущерб своим гражданам. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время своего интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — подчеркнул пресс-секретарь президента во время интервью, часть которого опубликована в Telegram-канале Зарубина.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Германия следует за США, даже «стреляя себе в ногу» и в ущерб собственным гражданам.

Он отметил также, что восхищающая конкурентоспособность германской промышленности во многом зависела от российского газа. По словам Пескова, сейчас, когда Германия лишилась этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике этой страны.

В частности, по мнению сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, к этому моменту у Германии не осталось денег на дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС). Причиной нехватки финансов стала потеря значительного количества немецкой техники в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил он «Известиям» 16 июня.

Накануне газета Die Welt привела слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, согласно которым в Германии сейчас напряженная денежная ситуация и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины. Кроме того, Линднер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.