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Сечин заявил о катастрофических последствиях от зеленого перехода

Сечин: попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Зеленый переход в энергетике приведет к катастрофическим последствиям. Об этом 17 июня заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен, по сути, запрет на инвестиции в традиционную энергию. Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках», — сказал он.

По его словам, авторы зеленого перехода не осознали, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого имеются производственные возможности и соответствующая ресурсная база. Сечин указал, что инвестирование в нефтегазовый сектор также позволяет снижать выбросы.

«На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые альтернативные технологии. Таким образом, на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовых сектор», — сказал глава «Роснефти».

Сечин также отметил, что переход на электромобили несет в себе риски для мировой экономической системы. Кроме того, их использование теряет смысл без достаточной зеленой электрогенерации.

«Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий. Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости. Логично предположить, что климатический смысл электромобиля — это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации», — отметил Сечин.

Он указал, что углеродная нейтральность в мире недостижима с учетом существующих зеленых технологий, так как они всё еще находятся на стадии опытных разработок.

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25 мая вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Известиям» заявил, что в 2035 году 10% российского энергетического баланса будет приходиться на возобновляемые источники энергии. Он уточнил, что в настоящий момент страна не ставит перед собой такие амбициозные задачи, как европейские страны, поскольку в балансе РФ и так достаточно много чистых источников энергии.

До этого, 28 марта, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация намерена начать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области. Это полностью удовлетворит спрос на российском рынке ветрогенерации. Кроме того, лопасти будут активно продвигать на экспорт.

Ранее, 2 марта, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов выразил мнение, что разрыв сотрудничества между Евросоюзом и Россией поставит под сомнение продолжение политики перехода к зеленой энергетике. Специалист объяснил, что попытки изъять доходы у нефтегазовой сферы приведут к еще большему обострению энергетического кризиса, недоинвестированию новых проектов по разведке и добыче углеводородов и росту цен на энергоресурсы.

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