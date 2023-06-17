Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России в субботу, 17 июня, опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На видео показано, как операторы БПЛА подразделения ВС России обнаружили опорный пункт с украинскими боевиками со стрелковым оружием и противотанковыми средствами поражения. По ним применили беспилотник квадрокоптерного типа. В результате удара боевики и вооружение уничтожено, указали в Минобороны.

Накануне ведомство также опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении. На кадрах было видно, как Ка-52 выпустил ракету по украинской бронетехнике. Удар пришелся точно в цель: бронемашина взорвалась и загорелась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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