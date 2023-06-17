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Сечин заявил о медленном умирании доллара как основной расчетной валюты

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Американский доллар медленно теряет позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов. Об этом, выступая с докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно», — сказал он.

По мнению Сечина, доллар становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов. При этом он добавил, что доллар еще долго будет оставаться основным инструментом, так как на его основе создана огромная система финансовых механизмов.

Глава «Роснефти» считает, что роль в создании альтернативы доллару должна принадлежать центральным банкам тех стран, которые стремятся сохранить свой суверенитет.

«Представляется крайне важным разделить две взаимосвязанные, но не идентичные проблемы — альтернативная резервная валюта на фоне медленного ослабления доллара и быстрое формирование альтернативных платежно-расчетных систем между заинтересованными странами и экономиками», — сказал он.

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Сечин также спрогнозировал волну новых банкротств банков в США при дальнейшем росте процентных ставок.

«Несмотря на видимое затишье, проблемы в банковской системе США никуда не делись, и региональные банки продолжают испытывать проблемы — порядка 700–800 банков испытывают проблемы с активами и капиталом. <...> Дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств», — сообщил он.

Ранее, 16 июня, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет цели провести дедолларизацию экономики. Однако он добавил, что США «подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов». По словам российского президента, Вашингтон использует доллар «как инструмент вооруженной борьбы» и тем самым порождает сомнения в надежности валюты.

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