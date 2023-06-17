Песков назвал условие для допуска западных СМИ на форумы в России

Аккредитация журналистов из недружественных государств на следующие крупные форумы в России будет зависеть, в частности, от отношения к представителям российских СМИ в зарубежных странах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 17 июня.

«Всё будет зависеть от режима их работы. Всё будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных», — сказал Песков в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также обратил внимание на то, что западные репортеры могли посмотреть пленарную сессию в прямом эфире. Вместе с этим Песков указал, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но требует подобающего отношения и к российской прессе за рубежом.

«Business as usual больше не будет», — заявил он.

В этом году на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 14 по 17 июня, не допустили журналистов из недружественных стран.

Накануне на ПМЭФ выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что все попытки искусственно ограничить развитие России приводят к тому, что начинают страдать те, кто вводит ограничения.