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Во Франции несколько зданий получили повреждения после землетрясения

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Фото: Franceinfo
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Во Франции в префектуре Де-Севр в результате землетрясения магнитудой более чем 5 баллов многие здания получили серьезные повреждения, по меньшей мере один человек пострадал. Об этом в субботу, 17 июня, говорится в заявлении в Twitter-аккаунте администрации префектуры.

«О человеке с легким ранением позаботились спасатели», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 5,3 днем ранее зафиксировали на западе Франции. Очаг толчков обнаружен в 14 км к северу от коммуны Сюржер. Затем в этом же районе были зарегистрированы повторные толчки магнитудой 3,1 и 4,4.

По информации радиостанции Franceinfo, многие храмы Франции пострадали от подземных толчков. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала местная церковь и более 1 тыс. человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП. В Арсе храм лишился части сводов. Вокруг церкви префектуры Де-Севр установили периметр безопасности.

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Ранее в тот же день землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в Курильском районе. Толчки зафиксировали в 10:53 по местному времени (2:53 мск) в 340 км северо-восточнее Курильска в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 40 км.

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