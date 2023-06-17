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Вылет рейса Тюмень – Бишкек задержали из-за повреждения самолета при буксировке

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Рейс Тюмень – Бишкек авиакомпании Nordwind Airlines был задержан 17 июня из-за повреждения самолета при буксировке. Об этом в этот день сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Рощино произошла задержка рейса 1479 по маршруту Тюмень – Бишкек авиакомпании Nordwind Airlines. Причина задержки — повреждение воздушного судна при буксировке со стоянки», — сообщило ведомство в Telegram.

На борту находились 143 пассажира, в том числе девять несовершеннолетних.

Вылет рейса был перенесен на 16:45 (14:45 мск) 17 июня.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, была повреждена заканцовка левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом.

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В связи с этим ведомство организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ.

Ранее, 9 июня, пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, экстренно сел в аэропорту Курумоч из-за неполадки работы авиационного оборудования. Воздушное судно благополучно приземлилось. Пострадавших не было.

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